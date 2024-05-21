7 طرق فعالة للحفاظ على إسفنجة الأطباق بلا جراثيم.. جربيها الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

إسفنجة الأطباق من الأدوات الأساسية في المطبخ، فهي تُستخدم لتنظيف الأطباق وإزالة بقايا الطعام، ولكنها مع الوقت تصبح بيئة مثالية لنمو البكتيريا الضارة والفطريات التي تُصيبنا بالأمراض وفقا لموقعي "eatingwell"، و"insider".

نصائح للحفاظ على إسفنجة الأطباق خالية من الجراثيم

- من الضروري غسلها بشكل متكرر بالماء الساخن وصابون الأطباق بعد كل استخدام، وتجفيفها جيدا.

- يمكنك وضعها في غسالة الأطباق، لتقليل كمية البكتيريا الموجودة بها.

- استخدمي إسفنجة مخصصة لتنظيف الأطباق فقط، وتجنب استخدام نفس الإسفنجة لتنظيف الأسطح الأخرى في المطبخ.

- تجنبي مسح عصارة اللحوم أو الدواجن بالإسفنجة، تعمل هذه العادة على انتشار الميكروبات والجراثيم.

- ضعي إسفنجة الأطباق في الميكروويف لمدة دقيقة واحدة، طريقة فعالة لقتل البكتيريا الموجودة بها.

- ينصح باستبدالها بشكل منتظم، مرة واحدة كل أسبوع على الأقل.

- يوصي بتعليق الإسفنجة في مكان جاف وبارد بعد كل استخدام، وتجنبي تركها في الماء، لمنع نمو البكتيريا التي تسبب حدوث عدوىٍ بكتيرية أو فطرية.