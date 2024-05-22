الامارات | بعد محاولتها بيع فتاة.. القبض على امرأة بتهمة الاتجار بالبشر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، لقوات الأمن في محافظة بابل العراقية بياناً أعلنت من خلاله إحباط جريمة إتجار بالبشر وضبط امرأة متورطة ببيع فتاة في مدينة الحلة.

وقالت شرطة بابل من خلال المنشور: أن قوات أمنية مشتركة، في عملية نوعية، نجحت بإحباط جريمة إتجار بالبشر وذلك بعد رصد دقيق ومتابعة مُحكمة، حيث تمكن فريق عمل ضمّ مفارز من جهاز المخابرات ، ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة ، وشعبة الاتجار بالبشر ، والأمن الوطني ، من نصب كمين محكم للمتهمة، حيث ضبطوها بالجرم المشهود وهي تحاول بيع فتاة مقابل مبلغ 2300 ألفان وثلاثمائة دولار أمريكي.

وأضافت شرطة بابل أن هذه العملية المثمرة جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع السلطة القضائية.

وأفادت بأنه تم توقيف المتهمتين على ذمة التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.