الامارات | عبدالله بن زايد يُكرّم الفائزين بجائزة وزير الخارجية للتميز في دورتها الخامسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، 34 فائزاً بجائزة وزير الخارجية للتميز في دورتها الخامسة، وذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.

حضر الحفل: ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ونورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، وخليفة شاهين المرر، وزير دولة، ولانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومساعدو وزير الخارجية ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدون، ومديرو الإدارات والمراكز والمكاتب المعنية في الوزارة، إضافة إلى عدد من البعثات الأجنبية المعتمدة لدى دولة الإمارات.

وفازت 18 بعثة أجنبية معتمدة لدى الدولة، وتسع من إدارات وزارة الخارجية بالفئة الرئيسة للجائزة، كما فاز سبعة من موظفي الوزارة بفئة الأوسمة، بعد أن أسهموا بشكل فاعل في تحقيق رؤية وأهداف وزارة الخارجية في التميز والريادة، من خلال تعزيز ثقافة الابتكار والمرونة، واستشراف المستقبل، وتنمية حسّ المبادرة والمسؤولية في كل مجالات العمل في الوزارة.

وأكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: «إن التميز المؤسسي ليس مجرد هدف نسعى إلى تحقيقه، بل هو نهج استراتيجي مستدام يعكس رؤيتنا لبناء مستقبل مشرق يرتكز على الكفاءة والإبداع، ويجسد رؤية دولة الإمارات في تحقيق أعلى معايير التميز والابتكار في جميع مجالات العمل الحكومي والدبلوماسي».

وتقدم سموّه بالتهنئة إلى جميع الفائزين، مشيداً بمبادراتهم الرائدة وأفكارهم الخلاقة والتزامهم بنهج التميز والابتكار في عملهم، كما ثمّن سموّه جهود أعضاء لجنة تحكيم الجائزة.