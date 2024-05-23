الامارات | أحمد بن سعيد يشهد حفل تخريج طلاب جامعة «روتشستر للتكنولوجيا - دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، حفل تخريج أكثر من 250 طالباً وطالبة بـ16 برنامجاً أكاديمياً لمرحلتي البكالوريوس والماجستير للعام الدراسي 2023-2024 بجامعة «روتشستر للتكنولوجيا - دبي» التي تقع في واحة دبي للسيليكون.

وأعرب سموّه، خلال الحفل، عن طموح دبي لأن تصبح ضمن أفضل 10 مدن عالمياً في جودة التعليم بحلول عام 2033، وفقاً لـ«أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. و أكد سموّه دور المؤسسات المعرفية والأكاديمية، لاسيما المتخصصة منها في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا، التي تشكل محطة الإعداد الأهم للقيادات المستقبلية القادرة على صناعة الفرص الجديدة في الاقتصاد المعرفي والرقمي المتنوع، الذي يستفيد من التقنيات الصاعدة وعالم البيانات والاستخدامات اللامحدودة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جامعة «روتشستر للتكنولوجيا - دبي»، عبدالرحمن صالح آل صالح، التزام الجامعة بدورها الأكاديمي الريادي في المجتمع المعرفي بدبي والإمارات، وقال: «نصقل مواهب المستقبل، ونمكن الكفاءات الشابة من قيادة فرص اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار».