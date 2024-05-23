الامارات | "مثل القهوة والمنتجات الغذائية"..آلات صينية لبيع الحيوانات الأليفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت طريقة جديدة لبيع الحيوانات الأليفة بالصين جدلا واسعا بين المواطنين، حيث اعتبرها كثيرون لا تلبي شروط الرعاية بالحيوان ولا النظافة العامة.

وانتشرت مؤخرا صور ومقاطع فيديو لآلات بيع صناعية شبيهة بآلات القهوة والمنتجات الغذائية، ولكن هذه المرة بسلع تتنفس وتأكل وتموء وتنبح، فتظهر من بين نوافذها الزجاجية الحيوانات الحية مثل القطط والكلاب الصغيرة والقوارض المثبتة.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو هذه آلة بيع للحيوانات الأليفة في جزء مزدحم من بكين، وقد انتشر مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، مما أثار جدلاً ساخنًا حول أخلاقيات نموذج الأعمال المثير للجدل هذا.

وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع قططًا تنام في حجرات صغيرة بالكاد تكفي للاستلقاء فيها، مع وجود باب شفاف فقط لإلهائها عن أقفاصها الخانقة.

وأكد العديد من مستخدمي الإنترنت إلى أنهم شاهدوا عروضًا مماثلة في العديد من المدن الصينية الأخرى. وتم تأكيد ذلك لاحقًا من خلال التقارير الإخبارية التي أظهرت آلات بيع أخرى للحيوانات الأليفة، إضافة إلى إعلانات عبر الإنترنت من قبل الشركات المنتجة لها. على الرغم من أن الحيوانات التي ظهرت في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع لم تبد حزينة أو مريضة، إلا أن العديد من التعليقات على موقع Weibo ذكرت حيوانات مريضة وأن بعضها مات في أقفاصه الصغيرة بسبب نقص الرعاية المناسبة.

وقال معلقون أن توسع الاقتصاد غير المأهول لا يتوافق مع كل السلع ولا سيما قطاع بيع الحيوانات الأليفة، وذلك رغم رصد المزيد من آلات البيع غير المأهولة التي تبيع الحيوانات الأليفة الحية في جميع أنحاء البلاد.

وعلق أحد الأشخاص قائلا إن كان الذي يقفون وراء هذه التجارة " من البشر " منتقدا عدم قسوتهم مع الحيوانات ، وقال آخر " ليس هذا هو العرض الأول للقسوة على الحيوانات الذي يطرح السؤال "من وافق على ذلك؟"