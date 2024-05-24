بلاش تمتحن على معدة فاضية.. لن تتخيل تأثير وجبة الإفطار على إجاباتك في الامتحان

محمد اسماعيل - القاهرة - وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم، ولكن ماذا عن تأثيرها على أداء الطلاب في الامتحانات، خلال تلك الفترة التي تزدحم فيها أجندة الامتحانات؟

أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، يقول لـ"الخليج 365" إن تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة يُؤثّر بشكل إيجابي على قدرة الطلاب على التركيز والذاكرة والتحصيل الدراسي.

وفيما يلي بعض النقاط التي تُوضّح كيف تُساعد وجبة الإفطار الطلاب في الامتحانات:

تحسين التركيز والانتباه

يُساعد تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين والكربوهيدرات المعقدة، على رفع مستويات السكر في الدم

وتوفير الطاقة اللازمة للدماغ للعمل بشكل فعّال، يُؤدّي ذلك إلى تحسين التركيز والانتباه، وتقليل التشتت خلال الامتحان.

تعزيز الذاكرة

تُساعد بعض العناصر الغذائية الموجودة في وجبة الإفطار، مثل فيتامينات B و DHA، على تحسين الذاكرة والقدرة على التعلم.

يُمكن أن يساعد ذلك الطلاب على تذكر المعلومات بشكل أفضل خلال الامتحان.

رفع معنويات الطلاب

يُمكن أن يُساعد تناول وجبة إفطار صحية، على تحسين مزاج الطلاب، ومنع شعورهم بالتعب والإرهاق.

يُؤدّي ذلك إلى زيادة ثقتهم بأنفسهم، وشعورهم بالاستعداد النفسي لأداء الامتحان بشكل جيد.

نصائح طبية لتناول وجبة إفطار صحية قبل الامتحان

اختر الأطعمة الغنية بالبروتين والكربوهيدرات المعقدة

مثل البيض والحبوب الكاملة والفواكه. تُساعد هذه الأطعمة على الشعور بالشبع لفترة أطول

وتُوفّر الطاقة اللازمة للدماغ للعمل بشكل فعّال.

تجنب الأطعمة الغنية بالسكر والدهون

يُمكن أن تُؤدّي هذه الأطعمة إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، وبالتالي الشعور بالتعب والخمول بعد فترة قصيرة.

يُساعد الماء على ترطيب الجسم، وتحسين وظائف الدماغ، تأكد من شرب كوب من الماء قبل الامتحان، وكوب آخر بعد الانتهاء منه.

تناول وجبة إفطار في وقت مبكر

يُفضل تناول وجبة الإفطار قبل الامتحان بساعة أو ساعتين على الأقل لإعطاء الجسم الوقت الكافي لهضم الطعام، وامتصاص العناصر الغذائية.

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