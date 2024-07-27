بذور السعادة.. نصائح ذهبية لصحة عقلية قوية في الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - الصحة العقلية هي الكنز الأغلى الذي يمكن أن يمتلكه الإنسان فهي تؤثر بشكل كبير على جودة حياتنا، علاقاتنا، وإنتاجيتنا.

وقد يبدو التركيز على الصحة العقلية في سن الشباب أمراً مبكراً، إلا أنه الاستثمار الأفضل للمستقبل، فالعادات الصحية التي نكتسبها في هذه المرحلة الحساسة ترافقنا طوال حياتنا.

الباحثون في جامعة نورث وسترن قدموا إرشادات لإبطاء معدل شيخوخة الدماغ، وبالتالي الوقاية من أشكال الخرف المختلفة، والتي يعد الزهايمر من أخطرها.

ووفق"أورلاندو هيلث"، كشفت دراسة، استمرت 3 عقود في متابعة المشاركين، أن تبني 7 استراتيجيات يحقق هذا الهدف.

القلب والدماغ

أولى الاستراتيجيات

التحكم في ضغط الدم

وثانياً:

خفض نسبة السكر في الدم

ثالثاً: التحكم في نسبة الكوليسترول، وهي كما يبدو أدوات تحمي صحة القلب، وبالتالي الدماغ.

أما الاستراتيجيات الـ 4 الأخرى فهي بمثابة أدوات لتحقيق الأهداف الـ 3 السابقة، وهي:

النشاط البدني اليومي

تناول الأطعمة الصحية والمفيدة للقلب

مراقبة الوزن وخسارة بعض الوزن الزائد

الإقلاع عن التدخين.

وتبعا للباحثين كان الالتزام بكل واحدة من الإرشادات أو الاستراتيجيات يؤدي إلى الحصول على نقطة أو اثنتين، حسب شدة الالتزام.

كما توصلت النتائج إلى أن كل نقطة من النقاط الـ 14، تمثل الحد الأقصى، وتقلل من شيخوخة الدماغ بمقدار عام.

لكن قدمت مجلة "سيكولوجي توداي"، 7 عناصر لا تقل أهمية، وهي:

النوم

التعاطف مع الذات

التواصل الاجتماعي

تعزيز المعنى والهدف في الحياة

تقليل العواطف السلبية.