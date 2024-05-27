الامارات | بسبب «فقدان المغني صوته».. إرجاء حفل لسبرينغستين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجئ حفل بروس سبرينغستين الذي كان مقرّراً، أول من أمس، في مرسيليا بجنوب فرنسا، وهو الوحيد ضمن جولته الأوروبية، «بسبب فقدان مغني الروك الأميركي صوته»، كما أعلنت الشركة المنظمة للحدث.

وقالت شركة «جيرار بروو بروداكشنز» عبر منصة «إكس»: «بسبب فقدان الصوت وبناءً على تعليمات طبية، لن يتمكن بروس سبرينغستين من الغناء والصعود على المسرح. الحفل الموسيقي الذي كانت مقرراً لهذا المساء في (أورانج فيلودروم) في مرسيليا أرجئ للأسف إلى موعد لاحق».

وستكون تذاكر الحفل صالحة لموعد جديد لم يحدد بعد، فيما ستعاد الأموال للذين يرغبون في استرجاعها.

وأظهرت صور نشرتها صحيفة «لا بروفانس» المحلية، حضور العديد من محبي سبرينغستين (74 عاماً) إلى الصالة التي تتسع لـ60 ألف شخص، قبل ساعات من انطلاق الحفل الذي أرجئ.