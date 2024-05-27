الامارات | مكملات زيت السمك.. مفيدة أم ضارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت دراسة لجامعة سانت لويس الأميركية، بأن مكملات زيت السمك قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية لدى الذين يتمتعون بصحة جيدة للقلب والأوعية الدموية.

ويُعرف زيت السمك بمحتواه العالي من أحماض «أوميغا 3 الدهنية»، ويوصى بتناوله للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، لكن المشكلة تكمن في أن الأدلة على التأثير الوقائي ليست قاطعة، حسبما أفاد الباحثون، فضلاً عن أن تناول هذه المكملات في حال ضعف صحة القلب والأوعية الدموية، يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة بسبب قصور القلب.

وركزت الدراسة الأميركية على كيفية تأثير تناول مكملات زيت السمك في مختلف مراحل أمراض القلب والأوعية الدموية، ومن ثم خطر الوفاة المبكرة.

وللتأكد من ذلك فحص فريق البحث كيفية تأثير تناول مكملات زيت السمك في حدوث الرجفان الأذيني والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل عضلة القلب، إضافة إلى الوفيات الناجمة عن هذه الأعراض، وزيادة فرص الإصابة للأشخاص الذين يتمتعون بصحة قلب جيدة، بمشكلات مثل الرجفان الأذيني، أو مشكلات خطيرة في القلب والأوعية الدموية مثل النوبة القلبية، وذلك في إطار استهلاك طبيعي للأسماك الدهنية منخفضة الدهون ومكملات زيت السمك، بالنسبة للمراحل العمرية بين 40 و69 عاماً، وفي فترة امتد متوسطها لنحو 12 عاماً.

وتوصلت الدراسة في النهاية إلى أن مشاركين أصيبوا بالرجفان الأذيني، على الرغم من أنهم يتمتعون بصحة جيدة للقلب والأوعية الدموية، وعانى كثيرون قصور القلب، وأصيب آخرون بسكتة دماغية وبنوبات قلبية.

وأظهر تحليل إضافي للبيانات أن الاستهلاك المنتظم لمكملات زيت السمك له تأثيرات مختلفة في صحة القلب والأوعية الدموية وتطور المرض وخطر الوفاة المبكرة.

وذكر الباحثون أن المشاركين، الذين لم يعانوا مشكلات في القلب والأوعية الدموية في بداية فترة الدراسة، ارتبط تناول المكملات الغذائية المنتظمة مع زيت السمك بزيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 13%، علاوة على أنهم كانوا أكثر عُرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 5%.

وعلى الجانب الآخر كان المشاركون، الذين عانوا بالفعل أمراض القلب والأوعية الدموية في بداية فترة الدراسة أقل عُرضة للإصابة بالرجفان الأذيني والنوبات القلبية عن طريق تناول مكملات زيت السمك بانتظام، فضلاً عن انخفاض خطر الإصابة بعيوب القلب بنسبة 9%.

مزيد من الدراسات

أكد القائمون على الدراسة ضرورة المتابعة بمزيد من الدراسات والتحاليل، للتأكد من تأثير عوامل أخرى مثل الجنس والعمر، والإصابة بارتفاع ضغط الدم في هذه النتائج.

. «الدراسة» ركزت على كيفية تأثير تناول مكملات زيت السمك في مختلف مراحل أمراض القلب والأوعية الدموية، ومن ثم خطر الوفاة المبكرة.