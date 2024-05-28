الامارات | «دبي للثقافة» تثري سجل إنجازاتها بـ 4 شهادات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، هالة بدري، حرص الهيئة على تطبيق أفضل المعايير والممارسات، الهادفة إلى رفع درجة تنافسيتها في القطاع، ما يجسّد التزامها ببناء علاقات قوية ومستدامة مع الشركاء.

وأضافت بمناسبة حصول الهيئة على أربع شهادات اعتماد في المواصفات القياسية الدولية (أيزو): «يمثّل الحصول على شهادات الاعتماد إضافة نوعية إلى سجل إنجازات الهيئة، وخطوة مهمة في إطار سعيها نحو تطوير آليات عملها، وتطبيق كل أنظمة الجودة، وتحقيق التميّز المؤسسي المستدام في مختلف الأنظمة الإدارية، ما يتناغم مع رؤى دبي وطموحاتها»، مشيرة إلى أن شهادات الاعتماد الجديدة، تؤكد امتلاك «دبي للثقافة» لنظام إداري متكامل، يعتمد منهجية واضحة في إدارة الشراكات، وإدارة الأزمات والكوارث والتعامل معها، ويبرز اهتمامها بالحوكمة المؤسسية وتطبيقاتها المختلفة، ويعبر عن قوة استراتيجياتها الهادفة إلى تطوير بيئة عمل شمولية وجاذبة وقادرة على إثراء المشهد الثقافي والفني المحلي.

وحصلت «دبي للثقافة» على أربع شهادات اعتماد في المواصفات القياسية الدولية (أيزو)، وذلك في أنظمة إدارة استمرارية الأعمال، وإدارة المخاطر. كما حصلت الهيئة على مواصفة خاصة بأنظمة إدارة الشراكات، ونظام إدارة الحوكمة المؤسسية، لتكون بذلك أول مؤسسة ثقافية على المستوى العالمي تحقق هذا الإنجاز، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في تمكين قطاع الثقافة والفنون.

واستحقت «دبي للثقافة» شهادات «الأيزو»، بعد نجاحها في اجتياز عمليات التدقيق الشاملة التي أجرتها شركة «لويدز ريجستر كواليتي أشورانس».

من جانبه، قال مدير إدارة الاستراتيجية والتميّز المؤسسي في «دبي للثقافة»، راشد عارف الشيخ: إن «حصول الهيئة على شهادات الاعتماد يأتي في إطار التزامها بتطبيق أفضل المعايير الإدارية المتبعة عالمياً»، مضيفاً: «يعكس حصول الهيئة على هذه الشهادات، حجم الجهود التي تبذلها للارتقاء بالأداء التنظيمي والإداري الداخلي وتمكين طواقم عملها، وتحفيز روح الابتكار لديهم، ما يسهم في رفع مستوى وجودة خدماتها، إلى جانب توحيد منهجيات وأطر عمل الهيئة الإدارية، وربطها بالأهداف الاستراتيجية، ما يساعد على تحقيق نتائج إيجابية على كل المستويات».