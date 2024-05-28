الامارات | «دبي للثقافة» تحصل على 7 شهادات اعتماد من مركز دبي للتوحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» على سبع شهادات اعتماد للبيئة الصديقة لذوي التوحد (AFC) لفئة المرافق الثقافية والتي يمنحها مركز دبي للتوحد، وذلك بعدما تمكن قرية حتا التراثية وفروع مكتبات دبي العامة في المنخول والراشدية والطوار وهور العنز وأم سقيم وحتا من استيفاء المتطلبات والمعايير الخاصة بشهادة الاعتماد في المجالات المتعلقة بجاهزية الموظفين والمرافق والخدمات التي تقدمها لأصحاب الهمم.

تأتي هذه الخطوة في إطار دعم مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» الهادفة إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وتسلمت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» شهادات الاعتماد للجهات السبع التابعة للهيئة من محمد العمادي مدير عام مركز دبي للتوحُّد وعضو مجلس إدارته خلال حفل استضافته مكتبة الصفا للفنون والتصميم بحضور عددٍ من المديرين والموظفين لكلا الجهتين.

وأشارت هالة بدري إلى حرص «دبي للثقافة» على تبني العديد من الحلول المتطورة الهادفة إلى تزويد أصولها ومرافقها الثقافية والتراثية بكافة وسائل الدعم التي يحتاجها أصحاب الهمم انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية تجاههم.

من جانبه، قال محمد العمادي، إن انجاز «دبي للثقافة» يعكس اهتمام الهيئة وسعيها الحثيث لتوفير بيئات شاملة تلبي احتياجات أصحاب الهمم من ذوي التوحد.