عادات صحية تطيل العمر.. دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في معهد لايبنيز لأبحاث الوقاية وعلم الأوبئة بألمانيا العلامات الصحية الضرورية للعيش لفترة طويلة.

وقد تسهم هذه العلامات في التمييز بين الأشخاص الذين يصلون إلى سن أكبر ويتمتعون بصحة جيدة والذين يصابون بأمراض مزمنة مثل: السكري وأمراض القلب التاجية والسرطان، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وشارك في الدراسة 27548 شخص وتراوحت أعمارهم بين 34 و65 عاما عند بدء الدراسة عام 1994.

وخضع المشاركون لقياسات أنثروبومترية شاملة، وقدموا بيانات عن نمط حياتهم ونظامهم الغذائي، وتم أخذ عينات دم منهم لعدة سنوات، وجمع معلومات عن الأمراض المزمنة الجديدة كل 2-3 سنوات.

واوضحت الدراسة أن الشيخوخة الصحية هي الوصول إلى سن 70 عاما دون الإصابة بأي مرض مزمن، مثل السكري، أو أمراض القلب التاجية، أو السرطان.

وكشف التحليل أن الأفراد الذين تمتعوا بشيخوخة صحية هم من حافظوا على تركيزات عالية من "الكولسترول الجيد"، وهرمون الأديبونيكتين الدهني وعامل النمو الشبيه بالأنسولين.

واكتشف الباحثون أنه يوجد 5 عادات صحية تسهم في الحفاظ على هذه العلامات الصحية مع التقدم في العمر.

وتشمل: اتباع نظام غذائي متوازن وتناول الكثير من الفواكه والخضراوات الطازجة وتناول كمية محدودة من الأطعمة المصنعة، وزيادة الدهون الصحية في الطعام والحفاظ على النشاط البدني المنتظم والوزن الصحي والإقلاع عن التدخين وإدارة التوتر.

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