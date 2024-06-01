الامارات | مكتبة محمد بن راشد في يونيو.. فعاليات وورش إبداعية متنوّعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر يونيو الجاري، مجموعة متنوّعة وثرية من الفعاليات وورش العمل الإبداعية، والجلسات الحوارية، إضافة إلى لقاءات مع كُتّاب وشعراء مشهورين؛ وذلك ضمن جهودها لتعزيز الثقافة والمعرفة في المجتمع، وتشجيع التفاعل الثقافي بين مختلف شرائح المجتمع.

وتنطلق أولى الفعاليات مع ورشة عمل تفاعلية ضمن برنامج الكتابة الإبداعية، كما تطلق المكتبة بالتعاون مع جامعة الوصل خمس رسائل بحثية علمية مطبوعة، لباحثين إماراتيين وعرب من حملة الدكتوراه، في خطوة رائدة ضمن رؤيتها واستراتيجيتها لتعزيز تبادل المعرفة ونشر الأبحاث العلمية وإتاحتها لجميع أفراد المجتمع.

وستقدم المكتبة ضمن برنامج «الخطابة العامة»، وبالتعاون مع نادي «توست ماسترز دبي»، ورشتي عمل لمدربين محترفين تركزان على الخطبة الاحترافية، وكيفية كتابة وتقديم خطاب احترافي، إضافة إلى دلالات لغة الجسد خلال التحدث أمام الجمهور.

وفي إطار فعاليات المكتبة للاحتفاء بالثقافات المتعددة في إمارة دبي، تستضيف أمسية شعرية للاحتفاء بـ«الثقافة الفلبينية»، بمشاركة عدد من الشعراء من دولة الفلبين، وذلك لعرض إنتاجاتهم الفكرية والأدبية والشعرية بحضور الجمهور. كما ستنظم معرضاً مرافقاً للمؤلفات المكتوبة عن الفلبين والمتوافرة بين أروقة مكتبة محمد بن راشد.

وتستمر فعاليات ورش الكتابة بتقديم ورشة عمل مميزة بإشراف الكاتبة ريم حنا، التي ستتناول العديد من المحاور المهمة المتعلقة بالكتابة الدرامية، والقواعد الأساسية لاختيار النصوص الدرامية بعناية ودقة، وكيفية تحويل النصوص العادية إلى سيناريوهات متكاملة تصلح للإنتاج التلفزيوني أو السينمائي، بدءاً من الفكرة الأولية وحتى كتابة المشاهد الحوارية وتطوير الشخصيات. وستحتفي المكتبة باليوم العالمي للموسيقى، من خلال استضافة فرقة أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب بقيادة الموسيقار رياض قدسي. وستعقد المكتبة، ورشة عمل متميزة بعنوان «بحور وقوافٍ» يقدمها الشاعر الإماراتي عبدالله الهدية، تسلط الضوء على العديد من الجوانب المتعلقة بفنون الشعر وكتابته. وتختتم المكتبة فعالياتها لشهر يونيو بورشة عمل مميزة تحت عنوان «صناعة الأفلام المتحركة»، التي ستقدمها المخرجة زينب جبر، وتسلط الضوء على كيفية صناعة الأفلام المتحركة بشكل شامل.