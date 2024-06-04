الامارات | جامعة الإمارات تنظم يوماً طلابياً لـ «مهندسي الكهرباء والإلكترونيات»

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات تنظم يوماً طلابياً لـ «مهندسي الكهرباء والإلكترونيات» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت كلية تقنية المعلومات وكلية الهندسة في جامعة الإمارات بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE-فرع الإمارات «اليوم الطلابي الـ18 لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE»، حضر الفعالية القائم بأعمال مدير الجامعة، الدكتور أحمد مراد، ورئيس معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE-فرع الإمارات، الدكتور حسين الأحمد إلى جانب عدد من ممثلي معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE -فرع الإمارات، وأعضاء الهيئة التدريسية، وبمشاركة واسعة من طلاب البكالوريوس في جامعات الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App