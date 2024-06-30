أول تعليق من صبحي بعد تجديد عقده مع الزمالك

علق محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تجديد عقده مع القلعة البيضاء بشكل رسمي.

وكشف نادي الزمالك اليوم الأحد في بيان رسمي عن تجديد عقد محمد صبحي، اليوم الأحد، لمدة أربعة مواسم بداية من الموسم المقبل.

وتوصل نادي الزمالك لاتفاق مع الحارس خلال الأيام القليلة الماضية وقام بالتوقيع في جلسة جمعته بكل من أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة، وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء.

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وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك: “أنا تحت أمر الزمالك في أي وقت، لما مسؤولي الزمالك تحدثوا معي بخصوص التجديد لم أتحدث في أي تفاصيل ومضيت على بياض”.

وتابع: ” نادي الزمالك بيتي، أنا بعتبر جماهير الزمالك كلها اللي بالملايين أهلي دائمًا أرغب في إنهم يكونوا سعداء”.

ويلتقي الزمالك نظيره فاركو، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر يوليو القادم.