"عمرها 17 سنة وبتلعب كرة سلة".. ما قصة أطول امرأة في العالم؟ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في مقطع فيديو انتشر سريعًا هذا الأسبوع، خطفت تشانج زيو، لاعبة كرة السلة التي يبلغ طولها 7 أقدام و3 بوصات "2.2 مترا"، من مقاطعة شاندونج بالصين، الأنظار وهي تتفوق على منافسيها في الملعب خلال كأس آسيا للسيدات تحت 18 عامًا في شنتشن بالصين.

وبحسب ديلي ميل، فإن الصينية تشانج زيو أطول امرأة في العالم، ظهرت وهي تتفوق على منافسيها، واكتسبت زخمًا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث كانت تمد يدها بسهولة إلى السلة وتجمع النقاط.

تشانج ،17 عاما، ظهرت لأول مرة مع فريق Dragon في بطولة هذا الأسبوع وحصلت على لقب "الأنثى ياو مينج" .

كما أنها آلة تسجيل أهداف، حيث تمد يدها بشكل عرضي لإسقاط الكرة في الشباك، وفي المباراة الافتتاحية للصين ضد إندونيسيا، سددت تشانج 9 من 9 محاولات لتحرز 19 نقطة في 13 دقيقة فقط، وأضافت سبع كرات مرتدة، وتمريرتين حاسمتين، وثلاث تصديات لتساعد الصين على الفوز 109-50، وواصلت تألقها عندما سجلت 36 نقطة في فوز الصين 90-68 على نيوزيلندا.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، أثار طول تشانج المذهل الدهشة، وقد تصبح قريبا إحدى اللاعبات المطلوبات بشدة في WNBA، لتميزها بالطول.

"ما زالت في السابعة عشرة من عمرها وطويلة القامة، ولكنني أتساءل عما إذا كانت ستستمر في النمو؟ لا بد وأن العثور على ملابس لها أمر صعب"، هكذا قال أحد المستخدمين على موقع X.

وتقول تشانج عن مهارتها برياضة كرة السلة:"يمكنني الوصول بسهولة إلى السلة، لكن كرة السلة هي بالتأكيد أكثر من ذلك، يجب أن أتعلم الكثير".

وأضافت تشانج، التي جذبت الاهتمام سابقًا في عام 2021 عندما ساعدت فريقها على الفوز بالدوري الوطني لكرة السلة تحت 15 عامًا في الصين، إنها لا تفكر كثيرًا في المستقبل وتركز على تحسين مهاراتها.