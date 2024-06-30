فيديو لمليونير يشعل النار في منزله.. والسبب لن يخطر على بالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نجا المليونير البريطاني ولاعب الجولف المحترف فرانسيس ماكجويرك بأعجوبة من السجن بعد أن أشعل النار في منزل عائلته حتى لا تتمكن زوجته من الاستمتاع به بعد انفصالهما.

في محاكمة انتهت مؤخرًا، نجا فرانسيس ماكجويرك بصعوبة من السجن، اتُهم لاعب الجولف المحترف البالغ من العمر 50 عامًا بإشعال النار في منزل بقيمة 900 ألف جنيه إسترليني (1.4 مليون دولار) في كينت العام الماضي، لمجرد إغاظة شريكة حياته، بحسب odditycentral.

في 25 يونيو من العام الماضي، ومع علمه بعدم وجود أحد في المنزل، دخل الأب لثلاثة أطفال إلى المنزل الذي يملكه مع زوجته السابقة سارة، وحبس نفسه بالداخل، وكسر المفاتيح الموجودة داخل الأقفال قبل أن يرسل رسالة نصية لشريكته لإخبارها بأنه على وشك إشعال النار في المكان.

شرع في فعل ذلك، ولم يلحق بالمنزل سوى أضرار طفيفة بفضل اتصال الجيران بخدمات الطوارئ.

“كانت سارة في حفل عشاء ليلة الحادث، وقالت المدعية كارولين نايت للمحكمة: "عندما علم أن المنزل سيكون فارغًا، سمح المدعى عليه بالدخول". "لقد أغلق الأبواب قبل أن يغلق المفاتيح في الأقفال من الداخل. لقد حاول أولاً إشعال النار باستخدام بعض زيت الطهي، لكنه لم يستوعب ذلك، لذا قام بعد ذلك بإشعال النار في بعض الوسائد في غرفة المعيشة باستخدام الولاعة.

وبحسب ما ورد أرسل لاعب الجولف المليونير رسائل لزوجته من داخل المنزل، يخبرها فيها أنه "سيحرق المنزل بالكامل"، ويؤكد أنه "سيرمي على الأرجح دوللي (كلب العائلة) من النافذة خلال دقيقة واحدة".

عندما وصل رجال الإطفاء، الذين استدعاهم الجيران القلقون، إلى المنزل المحترق، وجدوا فرانسيس ماكغيرك في الخارج يتصرف بشكل غريب، لقد رفض علاج حروقه الطفيفة وبدا أنه يريد العودة إلى الداخل لإنقاذ كلب العائلة.

وتعرض العقار المطل على الواجهة البحرية في منطقة "ساندويتش" لأضرار جسيمة، حيث غطت السخام معظم الغرف، لكن رجال الإطفاء تمكنوا من إيقاف النيران قبل أن تجتاح المكان بأكمله، كما تمكنوا أيضًا من إنقاذ دوللي، كلب العائلة.

وعلى الرغم من أن القاضي كان مقتنعًا بأن ماكغيرك أشعل النار في منزل العائلة نكايةً به، ما تسبب في الكثير من الضيق لعائلته بأكملها، إلا أنه أخذ في الاعتبار أيضًا ادعاء الدفاع بأن الرجل البالغ من العمر 50 عامًا كان ينوي الانتحار ليلة الحادث.

وهكذا، فقد أنقذ المليونير، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، لكنه حذره أيضًا من أن أي جريمة خلال هذه الفترة ستؤدي به بالتأكيد إلى السجن.