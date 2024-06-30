قرار مفاجئ من الزمالك بعد طلب لاعبه الرحيل

فاجئ مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بشروط من أجل الموافقة على طلب الأخير الرحيل عن القلعة البيضاء قيل نهاية الموسم الجاري.

كشفت تقارير صحفية عن طلب إدارة النادي من اللاعب محمد أشرف روقا جلب عرض خلال الفترة المقبلة للموافقة على رحيله بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت التقارير أن روقا خرج من حسابات البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للأبيض، خلال الفترة الأخيرة، حيث طلب الرحيل قبل نهاية عقده مع القلعة البيضاء.

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رفض روقا المشاركة في تدريبات المستبعدين عقب مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز ليقرر مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية عليه.

وفي نفس الوقت لا يمانع جوزيه جوميز، مدرب الزناما رحيل روقا عن الفريق، خاصة أنه يعتمد على الثنائي نبيل عماد “دونجا” وزياد كمال في مركز وسط الملعب، بالإضافة لخروج اللاعب من حسابات المدرب البرتغالي.

وينتهي عقد روقا بنهاية الموسم الحالي، ويرغب اللاعب في عدم الاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية غدًا الاثنين، استعدادًا لمباراة فاركو في الجولة 29 من الدوري الممتاز.