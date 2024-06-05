الامارات | ربما لا يعرفها كثيرون.. أسرار عن فوائد جرجير الماء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هل أنت من مُحبّي الخضار بكافة أشكالها وأنواعها؟ إذًا، لا تنسى إضافة جرجير الماء إلى وجبات طعامك، حيث يحتوي على العديد من الفوائد المذهلة.

جرجير الماء هو نبات ينتمي إلى الفصيلة "الكرنبية" أو الفصيلة "الصليبية"، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أميركا.

وتتعدد استخداماته في الطبّ التقليدي لعلاج الأمراض التالية:

ارتفاع الكوليسترول بالدم، ارتفاع السكر بالدم، ارتفاع ضغط الدم، التهاب المفاصل، التهاب الشعب الهوائية، إدرار البول، ألم الأسنان.

ويعمل جرجير الماء أيضًا كمُضاد للإستروجين، كما يمكن استخدامه كمُكمّل غذائي.

قد تعود هذه التأثيرات العلاجية إلى المستقلبات الأوّلية الموجودة بالنبات، مثل "الإيزوثيوسيانات"، و"الغلوكوسينولات "، و"البوليفينول"، و"التربينات"، وفيتامينات "ب-1" و"ب-3" و"ب-6"، وفيتامينات "هـ" و"ك".

وأكدّت العديد من الأبحاث أن جرجير الماء يمتاز بخصائص مضادة للأكسدة، والجراثيم، والسرطان، والصدفية، ما يدفع العلماء إلى دراسة خصائصه، بهدف:

الحد من المواد المسرطنة التي يسببها التدخين، الحد من حالات سرطان الثدي، تخفيف الإجهاد البدني الناتج عن التمارين الرياضية.

ويمكن إضافة الجرجير إلى أنواع السلطة، والحساء، والشطائر. كما يمكن استخدامه لتزيين مختلف أطباق الأسماك.