الامارات | شلال مياه في الصين يدافع عن نفسه: "أريد أن أكون بأحسن حالاتي أمام السيّاح" !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - متنزه يكتشف حقيقة شلال استثنائي يتغذى من أنابيب مياه

اكتشف أحد المتنزهين في منطقة يونتاي الصينية أن الشلال الذي يجتذب عددا كبيرا من السياح كل عام ويوصف باعتباره أطول شلال متواصل في الصين كان في الواقع يتغذى من أنبوب مياه كبير في أعلى الجبل، مما أثار عاصفة من الانتقادات واستوجب شرحا من إدارة المنتزه.

الرجل الذي كان يتسلق الجبل حينما شاهد أنبوب المياه الذي يغذي الشلال، صوَّر مقطع فيديو يظهر تدفق المياه من شلال جبل يونتاي التي تتغذى بشكل رئيسي من أنبوب تم بناؤه عالياً في الوجه الصخري. وانتشر المقطع على الفور وحصد إعجاب أكثر من 70 ألف شخص عند نشره لأول مرة يوم الاثنين الأمر الذي استدعى تعليق القائمين على تشغيل متنزه يونتاي حين قالوا إنهم أجروا "تعزيزات بسيطة" خلال موسم الجفاف حتى يشعر الزوار بأن رحلتهم كانت جديرة بالاهتمام.

وبعدما نشر المتسلق مقطعه بدأ رواد مواقع التواصل بتناقله تحت عناوين مثيرة من بينها أن أصل شلال يونتاي الشهير هو " بعض الأنابيب" فحصل على أكثر من 14 مليون مشاهدة على موقع Weibo وما يقرب من 10 ملايين مشاهدة على Douyin - مما تسبب في انتفاضة دفعت مسؤولي الحكومة المحلية إلى إرسال المفتشين إلى الحديقة للتحقيق.

وطلبوا من المشغلين تعلم درس من الحادثة وشرح الأمر للسياح في وقت مبكر، وفقا لإذاعة CCTV الحكومية، الأمر الذي دفع المسؤولين في الحديقة للقيام بحملة عامة، فنشروا تعليقا نسبوه للشلال المتهم الذي دافع فيه عن نفسه قائلا: "كمشهد موسمي، لا أستطيع أن أضمن أنني سأكون في أجمل حالاتي في كل مرة تأتي لرؤيتي" لذلك "لقد قمت بإجراء تحسينات بسيطة خلال موسم الجفاف فقط حتى أبذل قصارى جهدي للقاء أصدقائي."

وتقع شلالات يونتاي التي يبلغ ارتفاعها 312 مترًا في مقاطعة هنان الوسطى، داخل حديقة جبل يونتاي وهي حديقة جيولوجية عالمية تابعة لليونسكو، يزورها ملايين الزوار كل عام، وتجذبهم التكوينات الجيولوجية التي يعود تاريخها إلى أكثر من مليار سنة. وقال مسؤولو الحديقة لقناة CCTV إن المياه التي استخدموها لضخ المياه إلى الشلالات هي مياه ينابيع، مضيفين أنها لن تضر بالمناظر الطبيعية.

وانقسم المعلقون بدورهم حيال الأمر فحين قال أحدهم " أعتقد أن ما قاموا به أمر جيد، وإلا فسيشعر الناس بخيبة أمل إذا لم يروا شيئًا هناك". فيما كان لآخر رأي مختلف حين قال "إن هذا لا يحترم النظام الطبيعي، ولا يحترم السائحين".