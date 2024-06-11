الامارات | الوشم يسبب سرطان الغدد الليمفاوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 يونيو 2024

كشفت دراسة من جامعة لوند، إلى أن الوشم عامل خطر للإصابة بسرطان الجهاز اللمفاوي.

وقال كريستل نيلسن، الباحث في جامعة لوند الذي قاد الدراسة:"شملت الدراسة 11905 أشخاص. ومن بين هؤلاء، أصيب 2938 شخصاً بسرطان الغدد الليمفاوية عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 20 و60 عاماً، ومن بينهم، أجاب عن الاستبيان 1398 شخصاً، في حين بلغ عدد المشاركين في المجموعة الضابطة 4193، في المجموعة المصابة بسرطان الغدد الليمفاوية، تم وشم 21% (289 فرداً)، بينما تم وشم 18% في المجموعة الضابطة دون تشخيص سرطان الغدد الليمفاوية (735 فرداً).

وبعد الأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى ذات الصلة، مثل التدخين والعمر، وجدنا أن خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية كان أعلى بنسبة 21% بين أولئك الذين تم رسمهم بالوشم، ومن المهم التذكير أن سرطان الغدد الليمفاوية مرض نادر.