قلة فلوس.. ما هو أكثر برج منحوس الفترة القادمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

بينما ينتظر العديد من الأبراج الفلكية حظوظ مضاعفة وبشارات سعيدة، هناك برج سيواجه صعوبات وتحديات وأزمات خلال الفترة القادمة، وذلك وفقا لتوقعات الفلك.

بحسب موقع "vogue"، إليك أكثر برج منحوس الفترة القادمة، وهو "الأسد".

يعاني مولود برج الأسد من أزمات مهنية خلال هذه الفترة، ما يسبب له شعورا بالتوتر والقلق، بالإضافة إلى، تؤثر على شعوره بإنعدام ثقته بنفسه وتجعله أكثر عرضة للانفعال.

ويزداد الأمر سوء عند اكتشافه خيانة من شخص عزيز على قلبه، ما يؤثر سلبا على حالته العاطفية والصحية.

ونتيجة لذلك، ينصح مولود الأسد بعدم محاولة تبرير سلوكيات من حوله والتركيز على طاقته لتحقيق أهدافه.

ويمكن الاستفادة من هذه الفترة الصعبة ليكتشف قدراته ويُطور مهاراته.

وحان الوقت أيضا للاهتمام بصحته، سواء من خلال ممارسة الرياضة، أو اتباع نظام غذائي صحي، أو ممارسة هواياته المفضلة.

ويوصي مواليده أيضا بالانتباه إلى حقوقهم، والحرص على عدم التهاون في أي أمر يتعلق بمصالحهم، وتجنب المخاطر المالية، وعدم الإقدام على أي استثمارات أو مشاريع جديدة دون دراسة.