الامارات | مدرسة «ابن خلدون» تحتفل بخريجين جدد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت مدرسة ابن خلدون الخاصة في الشارقة بخريجيها الجدد في القسمين العلمي والأدبي للعام الدراسي 2023-2024، وذلك خلال الحفل الذي نظمته إدارة المدرسة، أخيراً، بحضور إدارة المدرسة وعدد من المعلمين والمعلمات، إضافة إلى أولياء أمور الطلبة الخريجين.