الامارات | مدرسة «ابن خلدون» تحتفل بخريجين جدد

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شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة «ابن خلدون» تحتفل بخريجين جدد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت مدرسة ابن خلدون الخاصة في الشارقة بخريجيها الجدد في القسمين العلمي والأدبي للعام الدراسي 2023-2024، وذلك خلال الحفل الذي نظمته إدارة المدرسة، أخيراً، بحضور إدارة المدرسة وعدد من المعلمين والمعلمات، إضافة إلى أولياء أمور الطلبة الخريجين.
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