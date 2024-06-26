رونالدو "الأفعى الذكري" يلد 14 طفلا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت مصادر طبية بيطرية بريطانية أن رونالدو الأفعى الذكرية التي يبلغ طولها 6 أقدام أنجب 14 طفلا في ولادة عذراء نادرة.

وحسبما أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن الثعبان من فصيلة "بوا" البرازيلية (قوس قزح) يعيش داخل حوض في كلية بورتسموث البريطانية، ويدعى "رونالدو" ويبلغ طوله 1.8 متر.

معجزة

ووصفت الكلية هذا الإنجاب بأنه "معجزة"، مشيرة إلى أن "ما حدث مثال نادر على (التوالد العذري)، وهو شكل طبيعي من أشكال التكاثر اللاجنسي، حيث تنشأ الأجنة من دون إخصاب".

ويشيع الأمر في النباتات وبعض الحيوانات، لكن يعتقد أن هذه هي المرة الثالثة فقط التي يتم فيها توثيق حدوث ذلك في ثعبان من هذه الفصيلة، في أي مكان في العالم.

وقال أخصائي الزواحف بيت كوينلان: "كان رونالدو يبدو أكثر بدانة قليلا من المعتاد وكأنه تناول وجبة كبيرة. لم نفكر ولو للحظة أنه، أو يجب أن نقول أنها، حامل".

واعتنى كوينلان برونالدو لمدة 9 سنوات، بعد إعادة توطين الثعبان من قبل الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات، وكان يعتقد أنه ذكر.

جنس الثعابين

وقال كوينلان إنه مشغول الآن بمعرفة جنس الثعابين الصغيرة وتجهيز 14 حظيرة جديدة، و"بمجرد أن تنضج الثعابين بشكل كاف ستنتقل إلى منازل جديدة".

وتخرج الثعابين الصغيرة إلى الحياة عادة بعد حوالي 6 أشهر من التزاوج، وتبدأ في التغذية عندما تبلغ من العمر 10 أيام، ويبلغ طولها من 38 إلى 50 سنتيمترا عند الولادة، وتصل إلى 1.2 متر في السنة الأولى، علما أن الإناث تنمو أكثر من الذكور.

ومن جهتها، قالت أماندا ماكلويد، فني رعاية الحيوانات: "لم نتمكن من تصديق أعيننا، اكتشف الأفاعي أحد الطلاب أثناء فحص روتيني للحوض.

"في البداية اعتقدنا أنه كان مخطئا، أنها ظاهرة نادرة.

الثالث من نوعه

وقال كوينلان إن حمل رونالدو هو الثالث فقط الذي يتم توثيقه لثعبان من نوعه في العالم. واضاف: "لقد قمت بتربية الثعابين لمدة 50 عاما ولم أعرف أن هذا يحدث من قبل. في الواقع، الأطفال مستنسخون من أمهم على الرغم من أن علاماتهم كلها مختلفة قليلاً".

وأضاف: "كان رونالدو يبدو أكثر بدانة من المعتاد، وكأنه تناول وجبة كبيرة، لكننا لم نفكر للحظة أنه، أو ينبغي أن نقول أنه، حامل".

وتم تكليف السيد كوينلان الآن بمحاولة معرفة جنس الثعابين الصغيرة حيث يقوم بإعداد حظيرة لكل منها، ويحاول العثور على منازل جديدة لهم.