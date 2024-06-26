ضباط في سكوتلاند يارد متورطون بفضيحة الرهانات

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قالت شرطة العاصمة البريطانية (سكوتلاند يارد) معلومات عن خمسة ضباط آخرين بشأن فضيحة مزاعم الرهان على موعد الانتخابات البرلمانية.

وقالت تقارير أن هؤلاء الضباط وضعوا رهانات تتعلق بتوقيت الانتخابات العامة التي كانت تقررت يوم 4 يوليو المقبل.

وتم وضع أحد الضباط – الذي كان عضوًا في فرقة حماية رئيس الوزراء – في مهام مقيدة الأسبوع الماضي. وذكرت قناة (سكاي نيوز) أنه يجري النظر في ضباط إضافيين كجزء من التحقيق.

كما تم القبض على الضابط الذي تم تعيينه في مهام مقيدة الأسبوع الماضي للاشتباه في سوء السلوك في منصب عام.

وفي بيان صدر، الثلاثاء، قالت شرطة العاصمة إنه لا يزال هناك ضابط واحد فقط يخضع لتحقيق جنائي.

وقالت القوة: "ومع ذلك، فقد حصلنا على معلومات من لجنة القمار تزعم أن خمسة ضباط آخرين وضعوا رهانات تتعلق بتوقيت الانتخابات".

واضافت: "إن الضباط يعتمدون على القيادة الملكية والقيادة المتخصصة، وقيادة الحماية البرلمانية والدبلوماسية، ووحدة القيادة الأساسية الغربية الوسطى. ولا يعمل أي منهم في دور الحماية المباشرة".

وقالت: "سيتم اتخاذ القرارات بشأن ما إذا كانوا سيخضعون لأي قيود في الوقت المناسب."

سحب دعم مرشحين

يذكر أنه في وقت سابق، سحب حزب المحافظين الذي يتزعمه ريشي سوناك، دعمه للمرشحين كريغ ويليامز ولورا سوندرز اللذين يتم التحقيق فيهما بسبب مراهنات مزعومة على الانتخابات.

ويليامز، المرشح في مونتغمريشاير وجليندور، وسوندرز، المرشح في دائرة بريستول نورث ويست، قيد النظر من قبل لجنة المقامرة.