الامارات | جزائرية عمرها 130 عاماً تصل مكة لأداء الحج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت إلى السعودية سيدة جزائرية تبلغ من العمر 130 عاماً، لتحقيق حلمها بأداء مناسك الحج.

وبينما كانت المسنة "سارهودا ستيتي" تطأ أراضي مكة المكرمة قالت للصحفيين أن أداء مناسك الحج كان حلما لها منذ 100 عام، وتحقق اليوم.

وأضافت أنها لا تستطيع وصف مشاعرها وفرحتها، خصوصا وأنها حلمت بزيارة الكعبة المشرفة قبل وصولها أرض الحرمين.

وكانت الحاجة "ستيتي" وصلت مكة المكرمة خلال الساعات الماضية ضمن وفد حجاج الجزائر.

ويبدأ موسم الحج هذا العام في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو ما يوافق يوم 14 يونيو الجاري 2024، على أن يستمر أداء المناسك 6 أيام.