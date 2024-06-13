الامارات | ناداه العريس: "انت مكسوف؟".. محمد صلاح يرقص ويغني في عرس هاني ( فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الحضور في حفل زفاف اللاعب محمد هاني مدافع النادي الأهلي المصري أمس بأحد فنادق العاصمة المصرية.

وحضر نجوم القلعة الحمراء حفل زفاف هاني على شقيقة زوجة نجم الأهلي السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي حسام غالي، فيما دخل محمد صلاح قاعة العرس بإطلالة صيفية خفيفة، وبدلة باللون البيج الفاتح مع حذاء بني.

وانتشر مقطع فيديو من الحفل، حيث نادى العريس محمد هاني على نجم ليفربول عن طريق الميكروفون قائلا "محمد يا صلاح تعالى سلم علينا طيب إنت مكسوف؟" ثم التقط النجم محمد حماقي الميكروفون من العريس لينادي على محمد صلاح لمشاركته على المسرح، ليصعد صلاح إلى المسرح ويغني ويرقص وسط صيحات الحضور المرحبة.

وأشعل لاعبو النادي الأهلي الحفل بالرقص على أغنية "سطلانة" التي ارتبطت بانتصارات النادي الأهلي في أذهان الجمهور، كما أحيا الحفل محمد حماقي وعدد من نجوم الغناء، كما حضر الحفل عدد من الفنانين ولاعبي الكرة المصرية ونجوم المجتمع.