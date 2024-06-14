الامارات | للاستمتاع دون مغامرة .. نصائح لمرضى السكري في عيد الأضحى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمكن لمرضى السكري الاستمتاع بعيد الأضحى مع بعض الحذر والتخطيط الجيد، للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. ما يسمح بالاستمتاع بمناسبة العيد دون مخاطر صحية، حيث يمكن لمرضى السكري الاستمتاع بتناول اللحوم خلال عيد الأضحى باختيار الأنواع الأقل دهونًا وتحضيرها بطرق صحية، والحفاظ على توازن وجباتهم وتضمين الكثير من الخضروات والأطعمة الغنية بالألياف يساعد في التحكم بمستويات السكر في الدم ويضمن الاستمتاع بالعيد دون مخاطر صحية.

ومن أبرز النصائح التي يمكن أن تساعد في ضبط مستويات السكر خلال عيد الأضحى والاستمتاع بالعيد بشكل آمن، ما يلي:

قسم الطعام إلى حصص صغيرة وتناولها ببطء لتجنب الإفراط في الأكل.

احرص على توزيع تناول الكربوهيدرات بشكل متوازن خلال اليوم.

اختر قطع اللحم الأقل دهونًا مثل الفخذ.

تخلص من الدهون الظاهرة قبل الطهي لتقليل تناول الدهون المشبعة.

استخدم طرق الطهي الصحية مثل الشوي أو السلق بدلاً من القلي.

اجعل الخضروات جزءً كبيرًا من وجباتك، لأنها غنية بالألياف وتساعد في التحكم بمستويات السكر.

تناول حلويات خالية من السكر مناسبة لمرضى السكري أو الفواكه بكميات معتدلة.

حافظ على شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم.

ابتعد عن المشروبات الغازية والعصائر المحلاة.

احرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد.

مارس تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل للتقليل من التوتر الذي يمكن أن يؤثر على مستويات السكر.

وأخيرًا، استشر طبيبك قبل العيد للحصول على نصائح مخصصة تناسب حالتك الصحية. وقم بقياس مستويات السكر في الدم بانتظام، خاصة بعد تناول وجبات كبيرة. واحرص على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة التي يمكن أن تساعد في استقرار مستويات السكر.