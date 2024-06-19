هذا ما يحدث لك إذ تحركت أعضاء جسمك من مكانها

محمد اسماعيل - القاهرة - تتميز أجسامنا بترتيب محدد لأعضائها، يُسهل على الأطباء تشخيص الأمراض، ولكن في بعض الحالات النادرة، تنتهي بعض هذه الأعضاء في أماكن "خاطئة"، وفقا لما جاء في صحيفة ميديكال إكسبريس.

بعض هذه الظواهر الطبية المثيرة للاهتمام.

القلب اليميني، قلب في الجانب "المعاكس"، من الناحية التنموية، يُعد "القلب اليميني" أحد أكبر تشوهات

الأعضاء الفردية، في هذه الحالة، ينقلب القلب إلى اليمين، بدلاً من أن يكون أقرب إلى اليسار، في مكانه الطبيعي (ما يُعرف بـ "أيسرية القلب").

يُعد "القلب اليميني" نادرًا نسبيًا، حيث يُولد واحد من كل 12000 شخص بهذه الحالة.

وعادةً ما يعيش الأشخاص حياة طبيعية دون أعراض تذكر، وقد تقتصر "الأعراض"، على بعض الاختلافات في مخطط كهربية القلب.

انقلاب وضع الأحشاء:

رحلة الأعضاء في اتجاه عكسي في بعض الحالات، تنقلب جميع محتويات البطن والصدر

إلى الجانب الآخر، في ظاهرة تُعرف باسم "انقلاب وضع الأحشاء الكلي".

يُعد انقلاب وضع الأحشاء الكلي، نادراً أيضاً، حيث يُصيب واحدًا من كل 10000 شخص،

مع ميل أكبر للذكور، من الإناث، في بعض الحالات، يقتصر الانعكاس على القلب والرئتين فقط،

فيما يُعرف باسم "القلب اليميني

مقلوب الموضع".

تُشير الدراسات إلى وجود أكثر من 100 جين، تؤدي دورًا في ضمان نمو أعضائنا، في وضعها الطبيعي.

ويُورّث الانعكاس، عندما ينقل كلا الوالدين، نسخة معيبة من نفس الجين.

الأعراض

قد لا يلاحظ المصابون بهذه الحالة، أي أعراض على الإطلاق، إذا كانوا يتمتعون بصحة جيدة.

في الواقع، هناك تقارير عن أشخاص يعيشون حياة تتجاوز متوسط ​​العمر المتوقع، ولا يتم تشخيصهم إلا بعد الموت.

متى يُصبح القلب اليميني وانقلاب وضع الأحشاء خطيرين؟

لا يُشكل القلب اليميني وانقلاب وضع الأحشاء، خطرًا على الحياة، في حد ذاتهما، ولكن في بعض الحالات، قد يكونان مصحوبين بعيوب قلبية، أخرى تُؤثّر على متوسط ​​العمر المتوقع.

أجزاء الجسم في المكان الخطأ، بسبب مشاكل هيكلية:

الفتق في بعض الأحيان، تكون أجزاء من الجسم، في مكانها الخطأ، بسبب مشكلة هيكلية

وليس مشكلة تتعلق بالنمو،مثل "الفتق".

الفتق:

يُمكن أن يُؤدي الفتق، إلى رؤية أعضاء البطن تنتهي في الصدر، أو خارج التجويف الذي من المفترض أن تكون موجودة فيه.

كيف يحدث ذلك؟

لدينا فتحات طبيعية، في الحجاب الحاجز، وهو عبارة عن طبقة، من العضلات تساعدنا على التنفس، وتسمح للأوعية الدموية

والمريء بالمرور.

يُحافظ الحجاب الحاجزعلى الأعضاء الصدرية في الصدر وأعضاء البطن في البطن، ومع ذلك، في بعض الظروف، يمكن أن تصبح هذه الفتحات، ضعيفة، أو يمكن أن يُؤدي زيادة الضغط (السعال أو العطس أو الإجهاد) إلى دفع الأعضاء

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