مشروب خارق ينسف الكوليسترول المرتفع في الدم.. احرص عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

إدراج الزنجبيل في النظام الغذائي، يساهم في إمداد الجسم بالصحة، ومحاربة مستويات الكوليسترول المرتفعة والتخلص من الدهون الزائدة، مما يقي من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وبحسب ما ذكره موقعي webmd، livestrong، إليك تأثير الزنجبيل على مستويات الكوليسترول المرتفعة.

ترتبط المستويات المرتفعة من الكوليسترول بزيادة خطر الإصابة بمشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية، وتشير بعض الدراسات إلى أن إضافة الزنجبيل إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تقليل ليس فقط نسبة الكوليسترول الضار، ولكن أيضًا إجمالي الكوليسترول والدهون الثلاثية.

وهذا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمشاكل في القلب والكبد غيرها من المشاكل الصحية المرتبطة بالكوليسترول.

نسف الدهون



ذكر باحثون في دراسة نشرت في مجلة "الغذاء والوظيفة" عام 2013 أن الآلية التي قد يخفض بها الزنجبيل نسبة الكوليسترول في الدم مفهومة جيدًا من قبل العلماء والباحثين الآخرين.

و يوضحون أن الزنجبيل ينشط إنزيمًا يزيد من استخدام الجسم للكوليسترول ويخفضه، كما أنه يحارب الدهون الزائدة في الجسم والتي تعتبر من العوامل الأساسية التي ترفع الكوليسترول الكلي والضار.

استخدام الزنجبيل

1- تناوله كامشروب.

2- إضافة الزنجبيل الطازج على الطعام.

3- استخدام زيت الزنجبيل.

4- وضعه من بين قائمة التوابل في وصفات مثل المخبوزات والحساء والدواجن والأسماك.

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