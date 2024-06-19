لن تتخيل ما يفعله فيتامين د في صحة الدماغ والعمر .. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ترتبط مستويات فيتامين د المرتفعة في الدم بفوائد صحية مذهلة على الجسم، ويجهل البعض أن هناك تأثير على صحة الدماغ بالتحديد.

وبحسب ما ذكره موقعي pnas، sciencedirect، إليك ما يفعله فيتامين د في صحة الدماغ والعمر.

فيتامين د هو هرمون مهم لتنظيم الكالسيوم وله وظائف متنوعة في العديد من الأنسجة، بما في ذلك الدماغ.

تشير العديد من الأدلة إلى أن فيتامين د قد يلعب دورًا في الحفاظ على الوظيفة الإدراكية، ويقلل من خطر الإصابة بالتدهور المعرفي المرتبط بالتقدم بالعمر، كما أنه يعزز من صحة الذاكرة، ويحسن صحة الدماغ.

كما يلعب فيتامين د، دورًا أساسيًا في صحة الجسم ويطيل العمر، من خلال ما يلي

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1- حيث يعمل على توازن الكالسيوم، مما يقلل من خطر الإصابة بلين العظام لدى الأطفال والبالغين.

2- يساعد الأجهزة الحيوية في الجسم على العمل، ومنها جهاز المناعة.

3- يحسن من صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وأمراض الأوعية الدموية.

4- يساعد الجهاز التناسلي على العمل بكفاءة أكثر.

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