الامارات | مسلّة غامضة في صحراء نيفادا تثير الجدل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشفت شرطة لاس فيغاس، مسلّة غامضة في صحراء نيفادا، أثارت موجة واسعة من الجدل، بين مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة.

واكتُشِف هذا الجسم المستطيل المتوازي والمغطى بالكامل بالمرايا نهاية هذا الأسبوع في منطقة مرغوبة من المتنزهين، على بعد نحو ساعة شمال لاس فيغاس.

ونشرت الشرطة على شبكات التواصل الاجتماعي تعليقاً جاء فيه «نرى الكثير من الأشياء الغريبة لكن انظروا إلى هذا!».

ويشبه هذا التجهيز الغريب عدة مسلّات أخرى تظهر بشكل غامض بين الفينة والأخرى منذ عام 2020 في مختلف أنحاء العالم.

وكان العثور على مسلّة غامضة في صحراء يوتا الأميركية في خضمّ جائحة «كوفيد-19». وما لبثت أن راحت تظهر أجسام مماثلة في هولندا وبولندا ورومانيا وكندا وبريطانيا. البعض من المستخدمين توقع أن تكون عبارة عن أضحية كائنات فضائية، فيما رجّح آخرون أن تكون صندوقاً يحتوي على كنز، ولم يرَ فيها قسم ثالث أكثر من مجرد مزحة.