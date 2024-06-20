"زائدة ملتحمة العين".. إليك مخاطرها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

زائدة ملتحمة العين عبارة عن زائدة لحمية في ملتحمة العين، وتكون بسبب نمو الأنسجة باتجاه القرنية، وذلك ما ذكره مركز الصحة في ألمانيا.

وأوضح المركز أن عوامل الخطورة، التي تسببها هي الاستعداد الوراثي، والتعرض للأشعة فوق البنفسجية، والبيئات المليئة بالرياح والأتربة، وجفاف العين. وتهيج العين على المدى الطويل، على سبيل المثال بسبب العدسات اللاصقة، أو المواد المهيجة.

وتتمثل الأعراض في احمرار العين، والحكة، والحرقان، ومشاكل الرؤية، والشعور بجسم غريب في العين.

العلاج

ويمكن العلاج بالدموع الاصطناعية، أو قطرات العين، أو المراهم بالستيرويدات القشرية. وإذا لم تسهم هذه التدابير في تخفيف الأعراض، خاصةً مع ضعف الرؤية، أو إذا تكرَرت الأعراض، يمكن استئصالها جراحياً.

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