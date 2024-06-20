دراسة تكشف عن تطعيم ضد فيروس شائع يحمي الرجال من هذا السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - عثرت دراسة جديدة، ضمت أكثر من 5 ملايين رجل وامرأة في الولايات المتحدة، أن اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري، يمكنه منع خطر الإصابة بـ آلاف من حالات سرطان الرأس والرقبة لدى الرجال، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ثبت أن الإصابة بفيروس HPV، الذي ينتشر عن طريق ملامسة الجلد، تزيد من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان عنق الرحم والفم والشرج والعضو الذكري وكذلك الأنثوي.

وفي الدراسة، أعطي 949 ألف من المشاركين اللقاح بين عامي 2006 و2008.

وتبين أن معدلات الإصابة بجميع أنواع السرطان المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري لدى الرجال، انخفضت من 7.5 إلى 3.4 حالة لكل 100 ألف رجل.

وأوضح فريق البحث من جامعة توماس جيفرسون في فيلادلفيا، أن الحصول على اللقاح أدى إلى خفض معدلات الإصابة بسرطان الرأس والرقبة من 6.3 حالة إلى 2.8 حالة لكل 100 ألف رجل.

كما انخفضت احتمالات الإصابة بسرطان عنق الرحم بين النساء من 10.4 إلى 7.4 حالة لكل 100 ألف، وفقا للنتائج المقدمة في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريرية في شيكاغو.

ووصف الدكتور لورانس يونغ، خبير الأورام الجزيئية في جامعة وارويك، البيانات بأنها "مشجعة للغاية".

وقال الدكتور غلن هانا، من معهد Dana-Farber للسرطان في بوسطن: "التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري هو وسيلة الوقاية من السرطان".

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