طبيبة تكشف: عادة يومية بسيطة تحميك من جلطات الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة دارينا كوربانوفا أخصائية أمراض القلب أن تجلط الدم حالة خطيرة تؤدي إلى الإصابة بجلطة دموية على الجدار الداخلي للوعاء الدموي قد تنفصل في أي لحظة وتمنع تدفق الدم.

وأوضحت دارينا طرق تقليل الإصابة بجلطات الدم، وفقا لصحيقة "Gazeta.Ru".

يمكن تقليل جلطات الدم من خلال اتباع تناول لتر ونصف من الماء يوميا وممارسة النشاط البدني والحد من الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة والقيام بعملية إحماء خفيفة كل 40- 50 دقيقة.

كما أن ارتفاع درجة حرارة الوسط المحيط تؤثر على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني.

وأيضا يؤدي ارتفاع درجة حرارة الوسط المحيط من جانب إلى فقدان السوائل من خلال التعرق، وتوسع الأوعية الدموية وانخفاض مستوى ضغط الدم، لذا يجب تنشيط الآليات التعويضية للحفاظ على مؤشرات الدورة الدموية والحرص على تناول الماء وعدم التعرض لأشعة الشمس الحارقة والتحكم في مستوى ضغط الدم وعدم نسيان تناول الأدوية.

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