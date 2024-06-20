الامارات | هل تنبأ الفراعنة بمسلسل "عائلة سيمبسون" الشهير؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر علماء آثار مصريون على رسم لشخصية كرتونية تشبه "مارغ سيمبسون" من مسلسل "عائلة سيمبسون" الشهير داخل تابوت مومياء عمره 3500 عام، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

إذ وجد العلماء رسماً لامرأة صفراء اللون ترتدي ثوبا أخضر طويلا وبشعر أزرق على شكل مستطيل، في التابوت الذي تم اكتشافه عام 2023 وتداول صورته نشطاء التواصل الاجتماعي مؤخراً، لتنقسم الآراء حول تفسير الرسم.

يرجّح علماء الآثار أن الرسم يمثل "تادي إيست"، ابنة رئيس كهنة مدينة الأشمونين القديمة، في رحلتها إلى الحياة الآخرة، وليس له أي صلة بشخصية "مارغ سيمبسون".