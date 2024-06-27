الامارات | ملابس لـ «الأميرة الأنيقة» في مزاد يثير الذكريات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيتمكن محبو الأميرة ديانا من استرجاع ذكريات مرتبطة بها بعد 27 عاماً على وفاتها، مع مزاد علني على مجموعة واسعة من ملابسها وإكسسواراتها يقام اليوم في كاليفورنيا.

وتشمل المجموعة نحو 50 قطعة تخص الأميرة ديانا، بينها أحذية وحقائب يد وقبعات.

وستعرض دار مزادات جولينز خصوصاً فستانين في بيفرلي هيلز، يُقدّر سعر كل منهما بمبلغ يراوح بين 200 و400 ألف دولار.

الأول هو فستان من التول باللون الأزرق الداكن، من تصميم موراي أربيد، ارتدته ديانا عام 1986 في العرض الأول لمسرحية «ذي فانتوم أوف ذي أوبرا» الاستعراضية في لندن، والثاني، فستان من الدانتيل من تصميم فيكتور إدلشتاين، ارتدته مرتين.

وقالت غابرييلا شوارتز، من دار جولينز للمزادات: «لدينا بعض القطع الاستثنائية.. قطع أيقونية ارتدتها ديانا بفخر كبير، وترمز حقاً إلى أسلوبها».

ولاتزال أميرة ويلز بنظر كثيرين حول العالم «أيقونة للموضة»، بعد سنوات طويلة من وفاتها عام 1997 في حادث سيارة في باريس.

وأضافت شوارتز «لقد كانت تحبّ الموضة بحقّ. كان لديها حدس في الموضة. وكانت تفكر كثيراً في القطع التي ترتديها وبالمصممين». وتابعت «إنها أميرة الشعب، وحلم مصممي الأزياء في آن معاً».

وفي ديسمبر الماضي، بيع فستان قديم للأميرة ديانا بمبلغ قياسي بلغ 1.14 مليون دولار في مزاد آخر.