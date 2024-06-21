10 أسباب تمنع هؤلاء الأشخاص من تناول الفواكه صباحًا.. احذر خلطها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعتقد البعض أن تناول الفواكه في الصباح أمر صحي في المطلق، وفي الحقيقة يتوقف الأمر على الحالة الصحية، فهناك 10 أسباب تمنع البعض من تناول الفاكهة صباحا بسحب موقع «health shots».

10 أسباب تمنع هؤلاء من تناول الفاكهة صباحًا

يتصور البعض أن تناول الفاكهة صباحًا، بإمكانه أن يكون مفيدا، خاصة عند تناول طبق مليئ بالفواكه، ما يعد خيارًا مثاليًا للبعض، إلا أنه يبدو خطيرًا لآخرين، وهو ما رصده موقع «العربية» والتي يمكن تناولها فيما يلي:

الحموضة أو الإحساس بالحرقان.

نزلات البرد.

السعال.

التهاب الجيوب الأنفية.

الحساسية.

الربو.

حمى القش.

احتقان الرئة.

التهاب الشعب الهوائية.

السكري.

وللعمل على تجنب مخاطر تناول الفاكهة في الصباح، وجب الانتباه جيدا إلى هذا الأمر، لأن ذلك يساعد على التقليل من مخاطره الصحية، فيجب عدم خلط الفاكهة بالخضروات ومنتجات الألبان أيضًا، فذلك من الممكن أن يحول الفاكهة إلى أن طعام سام.

ومن جانبه أشار الدكتور شادي عبد العال، خبير التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن تناول الفواكه في الصباح، قد يسبب أحيانا ارتفاعا في مستوى السكر بالدم، وذلك راجع إلى كونه من السكريات الطبيعية، فوجب الانتباه إلى ذلك الأمر جيدًا تجنبًا لمخاطره الصحية.