في 6 حالات.. ألم الثدي قد يكون خطيرا ويستدعي زيارة الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تعاني معظم النساء من آلام الثدي، ورغم أنه قد يكون من السهل علاجه، فإنه في كثير من الأحيان قد يكون علامة على شيء أكثر خطورة، بحسب ما ذكر موقع "تايمز ناو نيوز".

بداية الدورة الشهرية

قد تشعر النساء قبل فترة الدورة الشهرية بألم وتورم الثديين، ويحدث هذا بسبب التغيرات الهرمونية وزيادة هرمون الاستروجين وانخفاض البروجستيرون واختلال التوازن بين الهرمونات.

تغيرات الثدي الليفي

رغم أن التغيرات الكيسية الليفية في الثدي غير ضارة وتسبب بعض الأعراض غير المريحة، مثل: الكتل أو الاختلافات في الملمس بسبب التقلبات الهرمونية، كما إنها حالة غير سرطانية ويمكن علاجها بسهولة.

وتشمل بعض الأعراض الشعور بصلابة الثدي والخراجات والحلمات الحساسة للغاية، بالإضافة إلى أن التغيرات الكيسية الليفية في الثدي يمكن أن تكون مرتبطة بوسائل منع الحمل الجديدة، لذلك من المهم مراجعة الطبيب قبل إجراء أي تغييرات على الجرعة.

متلازمة تكيس المبايض

لها العديد من الأعراض الملحوظة، مثل عدم انتظام الدورة الشهرية وزيادة شعر الوجه أو الجسم والبشرة الدهنية وحب الشباب وزيادة الوزن.

كما أن متلازمة تكيس المبايض تسبب نقص إنتاج هرمون البروجسترون الطبيعي، ما يؤدي إلى تورم وألم الثدي.

تناول الكثير من الملح

تناول الوجبات السريعة المصنعة والأطعمة المليئة بالملح يمكن أن يؤدي إلى آلام الثدي.

الإفراط في ممارسة الرياضة

الإفراط في ممارسة الرياضة يمكن أن يؤدي إلى تمدد إضافي لعضلات الأربطة في الثديين، ما قد يؤدي إلى آلام الثدي.

شرب الكثير من القهوة

الكافيين قد يؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية في الثديين، ما يؤدي إلى الشعور بالثقل والتورم.

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