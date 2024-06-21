الامارات | «صيف دبي»: 65 يوماً من المفاجآت والترفيه في أرجاء الإمارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن موعد انطلاق الدورة الـ27 من «مفاجآت صيف دبي»، الأكبر والأكثر تشويقاً، لتقدم 65 يوماً من التجارب المرحة والمبهجة من خلال الفعاليات المذهلة، والسحوبات والجوائز الرائعة، وعروض المأكولات والمشروبات، وباقات الفنادق ومناطق الجذب السياحي، وذلك في الفترة من 28 يونيو حتى أول سبتمبر 2024.

وسيجلب الحدث الصيفي الأشهر أفضل ما تقدمه دبي مع مفاجآت جديدة يستفيد منها الجميع كل يوم في جميع أنحاء المدينة. ويشمل جدول فعاليات مفاجآت صيف دبي لهذا العام تجارب لا يمكن تفويتها في مراكز التسوق والمتنزهات الترفيهية والمعالم السياحية، إضافة إلى فعاليات فنية تقدمها مجموعة من أبرز النجوم، وعروض الترفيه الحي، ومأكولات شهية متنوعة، وموسم جديد رائع من عالم مدهش احتفالاً بمرور 25 عاماً على انطلاقه. وسيحظى المتسوقون بالعديد من فرص الفوز بجوائز ضخمة في السحوبات والمسابقات التي تُقام في مختلف أنحاء المدينة طوال مفاجآت صيف دبي.

تنطلق مفاجآت صيف دبي 2024 مع عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية التي تقدم مجموعة من الحفلات الموسيقية في كوكاكولا أرينا، وتعود سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» في عامها الثالث لتضم مجموعة رائعة من الموسيقيين العرب، بالإضافة إلى مناطق الألعاب الممتعة وتجارب تناول الطعام، كما تقدم تنزيلات موسم الصيف عروضاً ترويجية متميزة على أفضل العلامات التجارية في جميع أنحاء المدينة.

وستزخر دبي بالعديد من العروض والفعاليات التي يتم تقديمها للجمهور.