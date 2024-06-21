بيع عملة معدنية بـ4 ملايين جنيه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

كشف مستخدم TikTok عن عملة معينة بيعت مؤخرًا بمبلغ مذهل قدره 62 ألف جنيه إسترليني، أي نحو 3 ملايين و800 ألف جنيه مصري.

وقطعة الفضة بقيمة ثلاثة بنسات تعود لعام 1945، ورُصدت مؤخرًا من أحد هواة جمع العملات، ما يثبت أنه "يمكنك العثور على عملات معدنية نادرة هناك"، وفقا لجريدة "ديلي ستار" البريطانية.

وأوضح المستخدم في الفيديو: "أصبحت العملات الفضية ذات الثلاثة بنسات غير شعبية بحلول عام 1945، وقد قامت دار سك العملة بتغييرها بالفعل في عام 1937 إلى العملات الأكبر والأثقل المكونة من 12 بنسا من النحاس والنيكل، لكن الفضة الثلاثة بنسات كانت لا تزال تُصنع جنبًا إلى جنب مع النسخة النحاسية".

وفي عام 1945، السنة الأخيرة للعملة الفضية، يبدو أن سك 371 ألف قطعة اعتبر زائدًا عن الحاجة بسبب القبول العام لنسخة النحاس والنيكل، وصدر أمر بصهرها.

وادعى أحد المتحمسين للعملات المعدنية أنه تم بعد ذلك إعادة استخدام الفضة المستخدمة في منتجات سك العملة الأخرى، والآن تم اكتشافها في مجموعات عشوائية حول العالم وربما تكون موجودة في جرة العملات المعدنية الخاصة بك.

وأضاف: "أحدث قطعة تم العثور عليها بيعت بمبلغ 62 ألف جنيه إسترليني في المزاد".