"بعد شكاوى الأندية".. تكليف من اتحاد الكرة لبيريرا بتقييم المواقف التحكيمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كلف الاتحاد المصري لكرة القدم، البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، بمراجعة كل المواقف التحكيمية التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية.

وأعلن اتحاد الكرة في بيان عبر المركز الإعلامي للاتحاد اليوم الخميس، إنه تم عقد اجتماع مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بمقر اتحاد الكرة أمس بمراجعة.

وأضاف البيان، إن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، طالب بيريرا بمراجعة كل المواقف التحكيمية التي أثارت جدلا خلال الفترة الماضية والتي وردت بها شكاوى من الأندية بالتحقيق فيها، وتقديم تقرير بتوصيات اللجنة حيال هذه المواقف والتي على ضوئها سيتخذ مجلس الإدارة قراره في هذا الشأن.

وكانت العديد من أندية الدوري المصري، بما فيهم الأهلي والزمالك، تقدموا بشكاوي، بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مبارياتهم ببطولة الدوري الممتاز.

وينتهي عقد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية مع الاتحاد المصري لكرة القدم، بنهاية الموسم الحالي.