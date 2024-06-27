إسلام إبراهيم ينضم لـ"تيتا زوزو" ويواصل تصوير "روح جدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انضم الفنان إسلام إبراهيم، مؤخرا لمسلسل "تيتا زوزو" بطولة النجمة إسعاد يونس، وبدأ تصوير مشاهده قبل أيام قليلة.

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، إسلام إبراهيم، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، ندا موسى، محمود البزاوي، مجدي بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، ومقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.

من ناحية أخرى، يواصل الفنان إسلام إبراهيم تصوير دوره في مسلسل "روح جدو" والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة وهو مكون من 8 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا.

مسلسل "روح جدو" من بطولة: رنا رئيس، إسلام إبراهيم، رشدي الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، سلوى عثمان، إسماعيل فرغلي، حنان يوسف، من إخراج أسامة عرابي وتأليف حسام كمال.