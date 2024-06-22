الامارات | عالم مدهش «الأكبر».. الرحلة 25 تنطلق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد عالم مدهش، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية الداخلية التي تقام سنوياً خلال فصل الصيف، ليرحّب بضيوفه من العائلات والأصدقاء في دورته الأكبر حتى الآن، بدءاً من يوم أمس، ولغاية 18 أغسطس المقبل. وتقدم هذه الوجهة الترفيهية الصيفية المفضّلة لدى سكان المدينة وزوارها، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، برنامجاً تثقيفياً وترفيهياً مميزاً وتجارب ممتعة، في القاعات من 3 إلى 8 بمركز دبي التجاري العالمي.

ويحتفل عالم مدهش بعامه الـ25، حيث يستمتع سكان دبي وزوارها بالألعاب الحصرية والمناطق الجديدة المخصصة للتعلّم، والتي تشمل العروض الحية والجولات الممتعة وورش العمل المفيدة وغير ذلك كثير، ما يوفر أجواءً في غاية المتعة والتشويق لجميع أفراد العائلة.

وتتضمّن دورة هذا العام عدداً من التجارب المميزة، بما في ذلك 170 لعبة ومنطقة جذب على مساحة تصل إلى 22 ألف متر مربع، تعكس مغامرات مدهش ودانة في جميع فصول السنة.

ويُصادف انطلاق عالم مدهش بدء فعاليات مفاجآت صيف دبي المرتقبة، وهو حدث تسوق وترفيه مذهل يستمر 10 أسابيع، حيث يستمتع الضيوف بأسبوع أوّل مملوء بالمتعة والترفيه العائلي والهدايا.

ولأوّل مرة، ستتضمّن هذه الوجهة منطقة ألعاب مطاطية تضمّ 9 ألعاب ومناطق ترفيهية جديدة لجميع الأعمار. كما ستعود بعض الأنشطة والتجارب المفضلة، بما في ذلك أكثر من 100 لعبة أركيد وتجربة بتقنية الواقع الافتراضي، وتنظيم مجموعة من ورش العمل التفاعلية التي تتضمن جميع أنواع الأنشطة الفنية والحرفية للزوّار. كما يمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بمجموعة من الألعاب والمناطق المخصصة للأطفال والمنزلقات المطاطية، بالإضافة إلى الألعاب المهارية مثل: كرة السلة، ولعبة كيك ذا باكيت، ورمي الحلقات، ولعبة تيك تاك تو، وغيرها كثير. وستأخذ الدورة الجديدة كلياً من منطقة عالم الحيوان الأطفال في تجربة غامرة مملوءة بالألوان، ضمن مسار مستوحى من أجواء حدائق الحيوانات.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوّار مشاهدة العروض الحيّة التي تشمل الحفلات الغنائية وعروض الأداء الفني يومياً حتى 18 أغسطس. ويقدم عالم مدهش أكثر من 20 خياراً لتناول الطعام، بما في ذلك تجربة فريدة من نوعها في مقهى مدهش.

وتستمر الفعاليات على مدار الصيف، ما يتيح للعائلات الاستمتاع بالعديد من التجارب الجديدة. وتشارك الطفلة شفا الشهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي في الاحتفالات يوم 29 يونيو، من خلال فعالية خاصة تقوم خلالها بلقاء وتحيّة الزوّار، تليها عروض خفة اليد المميزة، وفرصة للقاء الشخصيتين المحبوبتين مدهش ودانة. وسيحصل الحضور على العديد من الجوائز القيمة.

ويمكن للضيوف الوصول إلى عالم مدهش بكل سهولة وراحة، فإلى جانب نظام النقل العام الواسع في المدينة، تتوافر أيضاً مواقف سيارات عديدة في مركز دبي التجاري العالمي، بما في ذلك مواقف مجانية في المنطقتين C وD.