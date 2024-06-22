تقوي قلبك.. 5 توابل تساعدك على التحكم في ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لإضافة بعض التوابل إلى نظامك الغذائي أن تساعدك على التحكم في ارتفاع ضغط الدم.

وبحسب موقع Onlymyhealth، فإن هناك 5 توابل تساعدك على التحكم في ضغط الدم، وهي:

الثوم

بفضل احتواءه على مركب الأليسين، فإن الثوم قد يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مركبات قد تحسن الدورة الدموية وتخفض ضغط الدم.

الكركم

الكركمين الموجود به هو مركب نشط له خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة التي قد تفيد صحة القلب من خلال السيطرة على ضغط الدم.

القرفة

القرفة قد تساعد في تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، ما يفيد ضغط الدم، كما يمكن لشرب شاي القرفة أن يحسن ضغط الدم.

الحبهان

هذه التوابل يمكن أن تقلل بشكل طبيعي من ارتفاع ضغط الدم لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في خفض الضغط وتحسين صحة القلب.

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