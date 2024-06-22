حرارة الصيف عدو خفي للحامل وجنينها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مع حلول فصل الصيف، ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مما يُشكل عبئًا على الجميع، وخاصةً على النساء الحوامل، ففي هذه الفترة، تُصبح أجساد النساء أكثر عرضة للتأثر بالحرارة المرتفعة، ممّا قد يُسبب مضاعفات صحية خطيرة لهن ولأجنتهن.

وفي دراسة حديثة شملت بيانات 29 دراسة تغطي 100 عام تقريباً عن تأثير الحرارة على الصحة، وعلى نتائج الحمل، حدد فريق البحث من جامعة ويتووتر ستراند في جنوب أفريقيا مجموعة من المخاطر الصحية للأمهات وأطفالهن نتيجة التعرض لدرجات حرارة مرتفعة.

ووفق "ذا كونفيرسيشن"، توصل العلماء سابقاً إلى أن التعرض للحرارة يزيد من خطر الولادة المبكرة، كما توضح الأبحاث الجديدة عن روابط مقلقة لنتائج الحمل في ظل التعرض لطقس شديد الحرارة.

وتمت تلك الدراسات في دول الشمال، حيث المناخات الباردة، لكن بعضها تم في مناطق جنوبية، حيث ترتفع درجات الحرارة لأعلى من 32 درجة مئوية.

ما تأثيرات الحرارة أثناء الحمل على الجنين

تدهور صحة الأم بواسطة أمراض مثل تسمم الحمل والسكري.

كما يوجد تأثير اقتصادي، حيث ارتبطت الأيام ذات الحرارة المرتفعة بانخفاض الدخل، سواء للأم أو للأسرة، وهو ما ينعكس على الرعاية الصحية التي تتلقاها الحامل.

لكن التأثير المباشر على نمو الطفل، فيحدث خاصة للجهاز العصبي، فقد تسبب الحرارة عيوباً خلقية.

وأوضحت بعض الدراسات التي تمت مراجعتها إلى تغيير الحمض النووي للطفل الذي لم يولد بعد بشكل مباشر.

ومن المؤكد أن يحدث ذلك من خلال التغيرات في التوقيع الجيني، وهي آلية تطورية تسمح لنا بالتكيف بسرعة مع بيئتنا من خلال تشغيل الجينات وإيقافها.

لذا يجب على السيدات الحوامل الحذر والابتعاد عن الحرارة والبقاء في أماكن رطبة.