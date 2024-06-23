هذا ما يفعله بعقلك.. احذر تأثير البقاء في التكييف لساعات طويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في الطقس الحار بفصل الصيف، يلجأ كثيرون إلى قضاء ساعات طويلة في غرف التكييف، ومع ذلك، يجب على المرء أن يعلم أن قضاء ساعات طويلة في البيئات المكيفة يمكن أن يكون له في الواقع آثار سلبية على الصحة.

إن اتخاذ خطوات للتخفيف من هذه الآثار الجانبية الأقل شهرة يمكن أن يساعد في الحفاظ على الصحة والراحة بشكل عام.

وكشف موقع timesofindia تأثير البقاء في غرفة التكييف ساعات طويلة، كالتالي:

جلد جاف

التعرض لفترات طويلة للتيار المتردد يمكن أن يجرد البشرة من رطوبتها الطبيعية، ما يؤدي إلى الجفاف والتهيج، وهذا يمكن أن يسبب التقشر وعدم الراحة، وخاصة بالنسبة لأصحاب البشرة الحساسة.

الترطيب المنتظم يمكن أن يساعد في مكافحة هذا التأثير.

الجفاف

يمكن أن يتسبب الهواء البارد والجاف في غرف التكييف في زيادة فقدان الماء من الجسم.

يمكن أن يؤدي هذا الجفاف الخفيف إلى أعراض مثل جفاف الفم والتعب والصداع.

البقاء رطبًا عن طريق شرب الكثير من الماء أمر ضروري.

مشكلات في الجهاز التنفسي

يمكن لأنظمة تكييف الهواء أن تنشر الغبار والعفن والمواد المسببة للحساسية الأخرى إذا لم تتم صيانتها بشكل صحيح.

يمكن أن يؤدي التعرض لفترة طويلة إلى تهيج الجهاز التنفسي، ما يؤدي إلى السعال أو الاحتقان أو تفاقم الربو.

التنظيف المنتظم لمرشحات التيار المتردد يمكن أن يخفف من هذه المخاطر.

تهيج العين

يمكن للهواء الجاف القادم من مكيف الهواء أن يتسبب في تبخر الغشاء الدمعي الموجود على العين بسرعة.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى جفاف وحكة وتهيج العين، خاصة بالنسبة لمرتدي العدسات اللاصقة.

استخدام المرطب أو الدموع الاصطناعية يمكن أن يوفر الراحة.

آلام المفاصل والعضلات

البقاء في بيئة باردة لفترات طويلة يمكن أن يسبب تصلب العضلات والمفاصل.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بعدم الراحة والألم، خاصة عند الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل أو حالات المفاصل الأخرى.

زيادة التعب

إن التعرض المستمر لبيئة باردة يمكن التحكم فيها يمكن أن يجعل الجسم أقل كفاءة في تنظيم درجة حرارته، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالخمول وانخفاض مستويات الطاقة.

إن أخذ فترات راحة وقضاء الوقت في البيئات الطبيعية الأكثر دفئًا يمكن أن يعزز الطاقة.

الصداع

يمكن أن يؤدي التغير المفاجئ في درجة الحرارة بين البيئات الداخلية الباردة والحارة في الهواء الطلق إلى حدوث الصداع.

غالبًا ما يكون هذا بسبب انقباض وتمدد الأوعية الدموية، يمكن أن تساعد التحولات التدريجية بين البيئات في تقليل هذه المخاطر.

احتقان بالأنف

يمكن للهواء الجاف القادم من مكيف الهواء أن يجفف الممرات الأنفية، ما يؤدي إلى الاحتقان وعدم الراحة، وهذا يمكن أن يجعل بطانة الأنف أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

يمكن أن يساعد استخدام بخاخات الأنف المالحة في الحفاظ على الرطوبة في الممرات الأنفية.

انخفاض وظيفة المناعة

قضاء ساعات طويلة في بيئة مكيفة يمكن أن يضعف جهاز المناعة بمرور الوقت.

يصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا وغيرها من الالتهابات.

إن ضمان الراحة الكافية والتغذية والترطيب يمكن أن يدعم صحة المناعة.

مشاكل الجيوب الأنفية

يمكن للهواء الجاف والبارد أن يؤدي إلى تفاقم حالة الجيوب الأنفية، ما يؤدي إلى ألم وضغط الجيوب الأنفية، وهذا يمثل مشكلة خاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من مشاكل الجيوب الأنفية الموجودة مسبقًا.

يمكن أن تساعد أجهزة الترطيب في الحفاظ على مستويات رطوبة كافية لتخفيف الأعراض.

تلوث الهواء

يمكن لوحدات تكييف الهواء أن تنشر الملوثات الداخلية مثل عث الغبار ووبر الحيوانات الأليفة والمركبات العضوية المتطايرة (VOCs). التعرض لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى سوء نوعية الهواء الداخلي ومشاكل في الجهاز التنفسي.

يمكن لأجهزة تنقية الهواء والتهوية المنتظمة تحسين جودة الهواء.

زيادة خطر الإصابة بالعدوى

يمكن لبيئات تكييف الهواء أن تعزز نمو البكتيريا والعفن إذا لم تتم صيانتها بشكل صحيح، وهذا يمكن أن يزيد من خطر التهابات الجهاز التنفسي والجلد. يعد التنظيف والصيانة المنتظمة لوحدات التكييف أمرًا ضروريًا لمنع ذلك.

التعب من التعرض المفرط

إن التعرض المستمر للبيئة الباردة يمكن أن يجعل الجسم يعمل بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارته الأساسية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالإرهاق وانخفاض الإنتاجية، يمكن أن يساعد أخذ فترات راحة منتظمة وقضاء الوقت في الهواء الطلق في تخفيف ذلك.

انخفاض تحمل الحرارة الطبيعية

قضاء الكثير من الوقت في مكيف الهواء يمكن أن يقلل من قدرة الجسم الطبيعية على تحمل الحرارة، وهذا يجعل من الصعب التأقلم مع درجات الحرارة الأكثر دفئًا عند الضرورة، يمكن أن يساعد التعرض التدريجي لدرجات الحرارة الطبيعية في الحفاظ على تحمل الحرارة.

آثار الصحة العقلية

يمكن أن تساهم الفترات الطويلة في بيئة مكيفة مع القليل من الضوء الطبيعي في الشعور بالعزلة والاكتئاب.

يمكن أن يؤدي عدم التعرض للضوء الطبيعي أيضًا إلى تعطيل إيقاعات الساعة البيولوجية، ما يؤثر على أنماط النوم.

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