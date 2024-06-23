أغرب شقة في العالم.. بلا غرفة نوم وبقيمة إيجار مفاجأة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

أثار مقطع فيديو لشقة صغيرة في منطقة سوهو بمدينة نيويورك، لا تحتوي على غرفة نوم، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل أزمة ارتفاع أسعار الإيجارات التي تواجهها المدينة.

ووفقا لموقع "ndtv"، يُظهر الفيديو، الذي شاركه الوكيل العقاري "عمر لابوك" على حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، جولة داخل الشقة الصغيرة التي تفتقر إلى غرف النوم.

وبالرغم من صغر مساحة الشقة، حدد لابوك إيجارها الشهري بـ 4695 دولارا أمريكيا، ما أثار موجة من الغضب بين المتابعين.

وتتميز شقة سوهو الفريدة من نوعها بعدم وجود غرف للنوم، وتضم دور علوي، وحماما واحدا، ومساحة متعددة الاستخدامات يمكن تحويلها إلى غرفة معيشة أو مكتب.

وحصد مقطع الفيديو على ما يقرب من 2000 مشاهدة، وأثارت مساحتها الصغيرة جدلا واسعا بين المستخدمين، وجاءت أبرز التعليقات على الفيديو: "لا يمكنني تصديق أن شخصا ما يدفع هذا المبلغ مقابل هذا المكان الصغير"، و"لا أستطيع أن أتخيل النوم هناك"، و"الأمر لا يستحق دفع 4695 دولارا شهريا لتلك الشقة".

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