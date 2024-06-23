17 صورة لإطلالات النجمات.. بوسي تخطف الأنظار وحلا شيحة جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - تعتاد نجمات الفن على نشر ومشاركة جمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض آخر إطلالات نجمات الفن.

هند عبد الحليم:

أطلت الفنانة هند عبد الحليم بـ توب كت باللون الأخضر الفاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

بوسي:

ظهرت المطربة بوسي بفستان قصير متعدد الألوان، ونسقت معه كلاتش وحذاء باللون الأخضر، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

حلا شيحة:

تألقت الفنانة حلا شيحة بـ توب مخطط باللونين الأسود والأزرق مع جيب باللون الأزرق، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

ريم مصطفى:

أطلت الفنانة ريم مصطفى بـ توب باللون الأسود مع بنطلون جينز باللون الفاتح، ونسقت مع إطلالتها آيس كاب باللون الأسود وحذاء باللون الأبيض.

إلهام شاهين:

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان قصير متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.