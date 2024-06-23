الامارات | أغذية مفيدة جداً للرجال.. منجم صحة ووقاية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية لجراحة المسالك البولية بأن التغذية السليمة تحافظ على صحة البروستاتا، لاسيما الأغذية الغنية بالإستروجين النباتي مثل الجزر والطماطم والليمون والثوم والبصل.

وأوضحت الجمعية أن سبب الزيادة في حجم غدة البروستاتا هو هرمون «التستوستيرون» ومُستقلبه «ديهدروتستوسترون» (DHT)، مشيرة إلى أن الإستروجين النباتي يمكنه إبطاء هذا الاستقلاب، وبالتالي يمنع أو على الأقل يؤخر تضخم البروستاتا الحميد.

وتشمل التغذية المفيدة لصحة البروستاتا أيضاً الألياف الغذائية الموجودة في منتجات الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه، والأحماض الدهنية غير المشبعة مثل أوميجا 3 وأوميجا 6 الموجودة في الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين.

وتعد المواد النباتية الثانوية مفيدة لصحة البروستاتا مثل الكاروتينات (الجزر) والفلافونويدات (التوت والباذنجان والصويا) والليكوبين (الطماطم).

وإلى جانب التغذية الصحية، يمكن الحفاظ على صحة البروستاتا من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، والتمتع بوزن طبيعي، مع الإقلاع عن التدخين وشرب الكحوليات.

وعلى أي حال ينبغي للرجال اعتباراً من عمر 50 عاماً استشارة طبيب المسالك البولية عند ملاحظة مشاكل تتعلق بالتبول؛ مثل الرغبة الملحة في التبول وضعف تيار البول ووجود دم في البول.